Львівські прикордонники затримали двох нелегалів з Туреччини

Вчора, 9 жовтня, на Львівщині прикордонники затримали двох турків, які планували нелегально перетнути кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Біля села Нагачів, неподалік кордону, зупинили автомобіль «Рено», яким їхали два громадянина Туреччини. Прикордонники з’ясували, що чоловіки прибули в Україну як туристи, проте не можуть пояснити мету перебування в прикордонному районі.

Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Згодом прикордонники встановили, що турки мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.