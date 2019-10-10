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Львівські прикордонники затримали двох нелегалів з Туреччини

Ольга Денисяка

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Вчора, 9 жовтня, на Львівщині прикордонники затримали двох турків, які планували нелегально перетнути кордон. Про це  Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Біля села Нагачів, неподалік кордону, зупинили автомобіль «Рено», яким їхали два громадянина Туреччини. Прикордонники з’ясували, що чоловіки прибули в Україну як туристи, проте не можуть пояснити мету перебування в прикордонному районі.

Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Згодом прикордонники встановили, що турки мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.

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