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Львів’янок кличуть на дівочий блошиний ринок, частину коштів з якого передадуть на благодійність

Вероніка Рой

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У неділю, 13 жовтня, у Lem Station, що на вул. Вітовського, 57, відбудеться перший дівочий блошиний ринок у Львові «Тлум&Крам». Львів’янок запрошують провести разом час, розпродати старі речі, а частину отриманих коштів передати на благодійність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Блошині ринки — це не лише можливість придбати щось виняткове чи позбутись непотрібного. Це також про особливу атмосферу — той час, коли можна досхочу набутись з подругами та знайомими», — стверджує співорганізаторка заходу Дара Бурко.

Організовують захід три львів’янки та, як вони стверджують, п’ятсот їхніх подруг.

«Ми очікували певний інтерес до події, але не сподівались, що кожна наша знайома запросить десять своїх. Для такої кількості гостей довелось знайти простору локацію — захід відбудеться у Lem Station, це приміщення колишнього трамвайного депо», — додає Дара Бурко.

Особливістю «Тлум&Крам» є доброчинний мотив. Відповідно до правил, 10% коштів, отриманих від продажу речей, учасниці мають скерувати на планову реабілітацію 6-річного львів’янина Любомира Тараха-Яремка, хлопчика із вродженою вадою ЦНС.

Вхід для відвідувачів буде безкоштовним. Подія розпочнеться о 12.00 год.

Станом на 8 жовтня реєстрацію учасниць-продавчинь майже завершено. Залишилось всього кілька місць. А подією у Фейсбук зацікавилось вже кілька сотень жінок.

Наступний «Тлум & Крам» планують провести вже у грудні 2019.

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