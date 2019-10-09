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Завтра у Львові прогнозують до 17 градусів тепла

Вероніка Рой

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Завтра вранці у Львові та на території області очікують невеликий дощ, а вдень температура повітря підніметься до 17 градусів тепла. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

«Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці часом дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 6 – 11° тепла, вдень 12 – 17° тепла», – йдеться у повідомленні.

До слова, з 13 жовтня в Україні очікується суттєве потепління і прихід «бабиного літо».

 

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