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В жовтні у Львові відбудеться хакатон від NASA. Як взяти участь?

Вероніка Рой

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З 19 по 20 жовтня у Львові вдруге відбудеться хакатон NASA Space Apps Challenge Lviv 2019 — найбільший міжнародний космічний хакатон організований за підтримки NASA в різних країнах.  Відтак учасники хакатону об’єднуються в команди і протягом 48-годин вирішують практичні завдання в одній з шести категорій дослідження космічного простору і навколишнього середовища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Для того, аби взяти участь у хакатоні, необхідно створити акаунт на сайті змагання та підтвердити свою участь на локації. Участь у заході безкоштовна.

«Якщо вибратись на ці дні у Львів тобі не виходить, то можна попрацювати дистанційно. Або прийти на локації у Києві, Чернігові, Вінниці, Дніпрі, Oдесі та Кропивницькому. Є 6 категорій і 25 завдань. Проект має відповідати котромусь із них, він може бути побудований на будь-яких платформах та фреймворках — це може бути мобільний додаток, програма, гра, скрипт, веб-додаток, нейронна мережа, хардверний проект чи навіть мистецький перфоманс. Обов’язкова вимога одна — це використовувати дані чи технології NASA», — зазначили організатори.

Команди формуються на хакатоні. Розмір команд 2−4 осіб.

Реєстрація за посиланням: https://2019.spaceappschallenge.org/locations/lviv. Кількість місць обмежена.

До слова, у 2018 році учасниками хакатонів Space Apps стали більше 18 000 представників з 75 країн. Space Apps проводиться щорічно і збирає тисячі інноваторів, кодерів, дизайнерів, аналітиків і шанувальників космосу.

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