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У «Знесінні» з'явиться «Стежка здоров’я» з спортивними тренажерами

Соломія Головіна

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Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» та Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» запрошують містян та гостей Львова на відкриття «Стежки здоров’я», яке відбудеться в четвер, 10 жовтня, о 15.00 год. До стежки можна дістатися від Інформаційно-освітнього центру парку і Домівки для тварин на вул. Довбуша, 24. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Стежка здоров’я», яка обладнана спортивним інвентарем та інформаційними щитами про правильне застосування тренажерів, покликана покращити реалізацію рекреаційної та оздоровчої функції Регіонального ландшафтного парку «Знесіння» та сприяти ширшому залученню громадськості до оздоровчих і природоохоронних заходів, так само як забезпечити вільний доступ до лікувальних процедур людям з різним рівнем матеріального забезпечення», – повідомили організатори.

До участі в заході запрошено представників спортивних, молодіжних організацій, навчальних закладів, місцевої громади та всіх охочих

«Стежка здоров’я» створена в рамках Програми екологічних громадських ініціатив для Сходу та Заходу України, Фаза 2, яка реалізовується Західно-українським ресурсним центром за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської республіки.

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