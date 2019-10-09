У Львові створять сучасну Муніципальну галерею мистецтв

Сьогодні, 9 жовтня, виконавчий комітет Львівської міськради проголосував за створення у місті Муніципальної галереї мистецтв. Галерея буде підрозділом Палацу культури ім. Гната Хоткевича та розташовуватиметься на 260 квадратних метрах на вул. Стефаника, 11. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Цим рішенням ми розпочинаємо напрацювання по проектно-кошторисній документації, робочій групі і юридичній особі, яка буде на базі Палацу Хоткевича. Плануємо, що протягом півтора місяці буде тривати робота над проектом, після чого готуємось до експертизи, тендеру і початку ремонтних робіт. До березня наступного року об’єкт буде готовий», — розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Нагадаємо, на засіданні сесії Львівської міської ради було прийняте рішення про надання Міському палацу культури ім. Гната Хоткевича в оренду нежитлових приміщень на вул. В. Стефаника, 11, з метою створення там Муніципальної галереї мистецтв та облаштування сучасного мистецького простору.