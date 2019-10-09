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У Червонограді поліцейські розшукали 16-річну дівчину, яка вийшла з дому та пропала

Вероніка Рой

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У Червонограді поліцейські за кілька годин розшукали неповнолітню, яка вийшла з дому та не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

 

Згідно із повідомленням, сьогодні, 9 жовтня, близько десятої ранку до поліції звернувся чоловік з повідомленням про зникнення 16-річної пасербиці, яка напередодні вийшла з дому і назад не повернулася.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з примітною «безвісті зникла» Кримінального кодексу України і негайно розпочали комплекс розшукових заходів.

Через три години місцезнаходження неповнолітньої було встановлено. Вона здорова та неушкоджена і перебувала в гостях у своїх друзів.

Зараз поліцейські встановлюють причини, які спонукали дитину покинути місце проживання, а також вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності.

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