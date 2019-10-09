Наркоторговця з Пустомит взяли під варту

У Пустомитах поліцейські затримали зловмисника, причетного до збуту наркотичних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Під час санкціонованого обшуку у помешканні 43-річного мешканця райцентру поліцейські виявили та вилучили: таблетки «Субутекс», згорток з подрібненою речовиною, схожою на канабіс, револьвер та п’ять патронів до нього, використані шприци та інше. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – розповів начальник Пустомитівського відділу поліції полковник поліції Назар Коминар.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Триває досудове розслідування.