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На Сокальщині під час пожежі у сауні 51-річний чоловік отримав численні опіки

Вероніка Рой

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Вчора, 8 жовтня, о 23:17 год. в сауні у с. Перв’ятичі Сокальського району виникла пожежа, внаслідок якої 51-річний власник отримав термічні опіки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні рятувальників, пожежа виникла в цегляній сауні, прибудованій до двоповерхового цегляного будинку.

«З’ясувалось на місці виклику, власник будинку розпалив в сауні дрова та пішов до будинку. Через певний час чоловік побачив що в сауні виникла пожежа. До прибуття вогнеборців до місця виклику чоловік намагався самостійно ліквідувати загорання, проте це йому не вдалось. Внаслідок пожежі, 51-річний власник сауни отримав термічні опіки I, II і III ступеня спини, обох кистей рук та голови якого в стані середньої ступені важкості госпіталізовано у Сокальську центральну районну лікарню», – зазначають рятувальники.

О 23:55 вогнеборці локалізували пожежу, та о 00:35 повністю ліквідували. Пожежею знищено в сауні дах на площі 3 кв.м., речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м., пральну машину, пошкоджено стіни на площі 6 кв.м., дах на площі 3 кв.м..

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Фото: ДСНС

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