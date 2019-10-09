На Сколівщині 35-річний водій на «Шкоді» збив двох пішоходів, а потім влетів у припаркований «Фольксваген»

Вчора, 8 жовтня, близько 19.30 на автодорозі Верхнє Синьовидне-Східниця в одному з сіл Сколівського району водій автіки «Шкода» збив двох пішоходів, а потім зіткнувся з припаркованим автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода», 35-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на двох пішоходів, мешканців сусіднього села віком 40 та 59 років. Потім «Шкода» зіткнулася з припаркованим на узбіччі автомобілем «Фольксваген». Внаслідок події пішоходи отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.