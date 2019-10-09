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Місто профінансує Львівський безпековий форум на 250 тисяч

Соломія Головіна

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Сьогодні, 9 жовтня, виконавчий комітет Львівської міської ради  затвердив порядок проведення та фінансування ІІІ Львівського безпекового форуму. Про повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Захід стартує 30 жовтня і триватиме до 1 листопада. Офіційне відкриття відбудеться 31 жовтня у Центрі ім. Митрополита А. Шептицького. Із програмою можна ознайомитися тут.

Зокрема рішенням виконкому передбачене фінансування безпекового форуму у розмірі майже 250 тис. грн. Загалом бюджет цього форуму складає 1,5 млн грн.

 

Львівський безпековий форум – це дискусійна платформа для пошуку відповіді на питання яким має бути новий безпековий порядок в світі. Вона збере на одному майданчику провідних інтелектуалів та фахівців у сфері геополітики та міжнародної безпеки, політиків і представників військового командування Канади, США, України, Естонії та Молдови.

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