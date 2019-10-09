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Львів’янок запрошують на зустріч із жінкою-офіцером, добровольцем Тетяною Науменко

Вероніка Рой

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У четвер, 10 жовтня, у Львові відбудеться зустріч із заступницею комбата з морально-психологічного забезпечення Тетяною Науменко — жінкою-офіцером, добровольцем із позивним «Білка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Заступниця комбата з морально-психологічного забезпечення на зустрічі з молодими матусями, дружинами учасників АТО/ООС та воїнами в ході розмови за кавою поділиться досвідом материнства в умовах АТО/ООС, дасть психологічні поради дружинам учасників російсько-української війни та підніме тему соціальних гарантій для молодих мам.

Зустріч відбудеться у Гранд Кафе Леополіс, що у м. Львів, на пл. Ринок, 1, о 16 год.

Вхід вільний.

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