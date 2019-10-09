Для школярів на Погулянці влаштують патріотичні змагання «Легенда УПА»

У Львові в парку «Погулянка» 12-14 жовтня для школярів області організують теренову гру «Легенда УПА». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як повідомляється, «Легенда УПА» – це обласна спортивно-патріотична теренова гра для школярів Львівщини, яка вже п’ять років поспіль збирає понад 150 активних, цілеспрямованих учнів із Львова та області. Завдяки грі школярі дізнаватимуться про історію національно-визвольних змагань, діяльність видатних діячів ОУН та УПА.

«Метою заходу є національне патріотичне виховання молоді, популяризація здорового способу життя та активного відпочинку, залучення до громадської активності. Символічно дата проведення гри співпадає із святом Покрови Пресвятої Богородиці та днем створення Української Повстанської Армії», – наголошують організатори.

Фото: ЛОДА