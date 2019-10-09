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Через замінування львівських торгових центрів довелось евакуювати майже п’ять тисяч людей

Вероніка Рой

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Вчора, 8 жовтня, у Львові через неправдиве повідомлення про замінування торгових центрів правоохоронцям довелося евакуювати майже п’ять тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, о 16:50 год. на електронну скриньку патрульної поліції надійшло повідомлення про замінування житлових будинків та об’єктів інфраструктури міста Львова (готелів, лікарень, торговельних центрів). Працівниками вибухотехнічної служби ГУ НП у Львівській області на об’єктах із значним скупченням людей проводився огляд приміщення та прилеглої території.

«В період з 17:05 год. до 23:45 год. обстеження приміщень та прилеглої території: СТРЦ «Спартак», ТЦ «Форум Львів», ТЦ «ВАМ», ТЦ «Арсен», ТЦ «Скриня», ТРЦ «Кінг Крос Леополіс», ТЦ «ВАМ»було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Під час обстеження з приміщень ТЦ було евакуйовані 4770 відвідувачів та працівників», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.

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