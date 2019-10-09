73% українців проти запровадження ринку землі, – опитування

Запровадження ринку сільськогосподарської землі підтримують лише 19% українців, в той час як противниками цієї ініціативи є 73% громадян України. Такі дані наводяться в опитуванні «Рейтингу», яке проводилося 28 вересня — 1 жовтня. В опитування взяло участь 2000 респондентів віком від 18 років. Похибка опитування складає не більше 2,2%, передає Громадське.

Найбільше запровадження ринку землі підтримують на Заході та в Центрі України (по 19%), а найбільше противників цієї ідеї — на Сході (76%). Найбільше підтримують запровадження ринку землі люди віком до 35 років — 26% опитаних. Водночас 65% людей віком від 18 до 35 років проти ринку землі.

Також, відповідно до опитування «Рейтингу», найбільше противників ринку землі серед людей, які не мають земельного паю — 74% опитаних, в той час як серед людей, які мають земельний пай та обробляють його проти ринку землі виступають 70% опитаних, а підтримують його запровадження 23%.

Найбільше противників ринку землі серед виборців «Опозиційної платформи — за життя» — 87%, в той час як серед виборців «Голосу» їх 67%, а підтримують ринок землі 27%. Серед виборців «Слуги народу» підтримують запровадження ринку землі 23% опитаних, а проти нього — 69% опитаних.

Також 81% українців проти продажу сільгоспземель іноземцям, а 74% українців виступають за винесення питання про ринок землі на всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив парламенту до 1 грудня 2019 року ухвалити законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі.