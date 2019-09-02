Зеленський доручив депутатам до 1 грудня скасувати мораторій на продаж землі

Президент Володимир Зеленський доручив парламенту до 1 грудня 2019 року ухвалити законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Про це пише Громадське.

Він наголосив, що дуже важливо пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю, а модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист інтересів у першу чергу дрібного власника.

Так уряд має розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення — до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні за це прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський відповідальні за те, щоб Рада ухвалила закон про ринок земель і скасувала мораторій на продаж землі до 1 грудня 2019 року.

Також Зеленський доручив до 1 січня 2021 року внести всю інформацію про земельні ділянки у державний земельний кадастр.

Нагадаємо, Зеленський також доручив Верховній Раді до 1 грудня легалізувати гральний бізнес та видобуток бурштину.