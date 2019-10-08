У Трускавці в замкненій квартирі багатоповерхівки знайшли непритомну 90-річну жінку

Вчора, 7 жовтня, звільнили з замкненої квартири на сьомому поверсі багатоповерхівки, 90-річну жінку. Пенсіонерка була без свідомості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

7 жовтня о 13:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Трускавець на вул. Стебницька, 66, в квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку не відчиняє двері та не виходить на контакт 90-річна власниця.

Скориставшись автодрабиною рятувальники потрапили в квартиру разом з поліцією та соціальними службами. Жінку знайшли в без свідомості і госпіталізували в Трускавецьку міську лікарню.