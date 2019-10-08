У Львові на території підприємства в їдальні спалахнула пожежа

У Львові сьогодні, 8 жовтня, на території ТОВ «ЕФЕ Бетон» у господарській будівлі, яка використовується як їдальня, виникла пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як наголошується, 8 жовтня близько 5:00 год. на вул. Авіаційній, 7А на території ТОВ «ЕФЕ Бетон» у господарській будівлі, розміром 8×5 м (з сандвіч-панелей), яка використовувалась як їдальня, виникла пожежа.

О 5:55 год. пожежу ліквідували. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.