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Суд виніс усне зауваження білорусці, яка п’яною їхала проспектом Свободи проти руху транспорту

Вероніка Рой

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Галицький районний суд виніс усне зауваження громадянці Білорусі, котра і керувала автомобілем напідпитку та їхала проспектом Свободи проти руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, інцидент стався у неділю. Патрульні на проспекті Свободи зупинили автомобіль Nissan, водійка якого їхала проти руху. Жінка повідомила, що її так повів навігатор, сама вона не місцева, а приїхала з Білорусі.

«Під час спілкування, патрульні побачили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на приладі Drager показала результат 0.44 проміле, що у 2 рази перевищує допустиму норму. Жінка підтвердила, що пила вино. На неї склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння і одразу передали до суду, оскільки жінка громадянка іншої держави і перебуває тимчасово в Україні», – розповідають патрульні.

Згодом, за інформацією копів, водійка прийшла до управління патрульної поліції з рішенням суду, в якому було вказано, що суддя Галицького суду міста Львова вважає дане порушення малозначним та обмежується усним зауваженням, а управління патрульної поліції повинне повернути їй посвідчення водія.

«У цьому випадку результат перевірки був вдвічі вищим за допустиму норму. Водій підтвердила, що вживала алкоголь, екіпаж патрульних витратив годину часу на спілкування з порушником та оформлення адміністративних матеріалів, витратили бланкову продукцію, допомогли жінці подбати про автомобіль і в результаті усе дарма», – додають патрульні.

Також зазначається, що у Білорусі за таке правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 3 роки і штраф в перерахунку на українську гривню від 15 230 до 30 400 гривень. А за повторне впродовж року порушення – кримінальна відповідальність та конфіскація автомобіля.

Відео: патрульна поліція

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