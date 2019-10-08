Розшукується водій, який на Бродівщині насмерть збив велосипедиста і втік

Вчора, 7 жовтня, у селі Суходоли Бродівського району, на трасі Київ-Чоп, водій невідомого автомобіля збив 68-річного велосипедиста і зник з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції Львівської області.

Вчора ввечері о 20:14 год. у селі Суходоли Бродівського району на автодорозі Київ-Чоп, водій невідомого автомобіля наїхав 68-річного велосипедиста з міста Броди, після чого втік з місця ДТП.

Сьогодні, 8 жовтня, о 01:15 год. велосипедист помер в реанімаційному відділенні Бродівської ЦРЛ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію 102.