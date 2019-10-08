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Поліцейські за добу розшукали зниклого на Львівщині 37-річного молдаванина

Вероніка Рой

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Поліцейські на Львівщині оперативно розшукали молдаванина, котрого розшукували рідні. Найближчим часом за розшуканим приїде його матір. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

7 жовтня до поліції звернулась громадянка Республіки Молдова. Жінка повідомила, що її 37-річний син, повертаючись додому з Республіки Польща, в’їхав на територію України у Львівській області, після чого зв’язок з ним було втрачено.

Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук, за цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «безвісно зниклий».

Проведеними оперативними заходами працівники карного розшуку протягом доби встановили місцеперебування іноземця. За словами чоловіка, в силу обставин він залишився без засобів до існування та не мав можливості зв’язатися з рідними.

Правоохоронці повідомили про розшуканого його матір, котра невдовзі приїде за ним в Україну.

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