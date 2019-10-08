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Наступного тижня львів'ян запрошують на конференцію DIGITAL CULTURES LVIV

Ольга Денисяка

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У четвер, 17 жовтня, у Львові відбудеться перша конференція DIGITAL CULTURES LVIV. Захід проведуть під час Міжнародного фестивалю аудіовізуального мистецтва «Тетраматика 2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відтак усі охочі зможуть взяти участь у лекціях, дискусіях, майстернях, показах фільмів і нетворкінгах та ознайомитися з кращими польськими проєктами та найцікавішими витворами цифрового мистецтва українських розробників.

Відомо, що лейтмотивом цьогорічної конференції є «живі архіви».

Як зазначила керівниця проєкту Анна Шиляр, мета заходу – об’єднати представників, митців, розробників, кураторів, практиків й теоретиків цифрової культури.

«DIGITAL CULTURES не ставить собі за мету розповісти про останні технологічні новинки чи винаходи із Кремнієвої долини. Це місце, в якому перетинаються різні осі розвитку цифрової культури. На одній сцені зустрічаються кращі розробники, творці, представники провідних установ, директори фестивалів і куратори, які у своїй роботі використовують творчий потенціал нових технологій. Я вірю, що саме ця міждисциплінарність і безліч ідей, що народжуються під час подій, становить найбільшу її цінність», – розповіла Анна Шиляр.

В рамках конференції відбудеться також прем’єра аудіовізуальних проєктів «+100», створених у співпраці європейських медіа-художників та композиторів із використанням інструментів віртуальної реальності, інтерактивності та досвіду занурення

Реєстрація на конференцію за посиланням.

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