На Львівщині екскерівницю банку засудили до 10 років за ґратами з конфіскацією майна

Rолишню керівницю одного із відділень банку у м.Кам’янка-Бузька суд заочно визнав винною у зловживанні службовим становищем і призначив покарання – 10 років тюрми, також конфіскував майно і призначив штраф 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це Львівському порталу сьогодні, 8 жовтня, повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що упродовж 2007-2010 років обвинувачена користувалась довірою вкладників банку та видавала завідомо неправдиві документи. Як наслідок привласнила майна на суму понад 5,4 млн грн.

2 жовтня за принципової позиції прокурорів Радехівської місцевої прокуратури, колегією суддів Жовківського районного суду Львівської області фігурантку визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2, 3, 4 ст.191, ч.4 ст.358 ч.2 ст.364, ч.1, 2 ст.366 КК України та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати посади, пов’язані з фінансово-банківською діяльністю.

Також суд конфіскував належне їй на праві власності майно та призначив штраф розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.