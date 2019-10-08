Молодик пограбував на дитячому майданчику 10-річного хлопчика 

На Жовківщині 29-річний чоловік пограбував 10-річного хлопчика на дитячому майданчику. З відповідною заявою до правоохоронців звернулася матір дитини, жителька міста Дубляни. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, у Жовківське відділення поліції звернулась 42-річна жителька міста Дубляни. За словами жінки, на дитячому майданчику по вулиці Львівській невідомий чоловік відібрав у її 10-річного сина планшет «HUAWEI MEDIAPAD».

Працівники кримінальної поліції вжитими оперативно-розшуковими заходами встановили, що до грабежу причетний 29-річний мешканець одного із сіл Кам’янко-Бузького району.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 ККУ (грабіж). Статтею передбачене покарання – до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.