Львів’ян запрошують стати учасником Школи лікарняних клоунів

Львів’ян запрошують долучитися до команди лікарняних клоунів, які відвідують дітей у лікарнях, щоби розважити їх. Про це повідомляє благодійний фонд «Крила надії».
«Благодійний фонд «Крила надії» розширює команду лікарняних клоунів у Львові і новим її учасником можеш стати саме ти! Ми запрошуємо як новачків (якщо ти чуєш про «Школу лікарняного клоуна» вперше, але хочеш спробувати себе), так і лікарняних клоунів з досвідом, які мають бажання вдосконалити свої навички у сфері лікарняної клоунади», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що зараз під опікою фонду – три дитячі лікарні міста, де щодня перебувають десятки малюків, які дуже потребують позитивних емоцій та усмішок.
Вимоги до учасників:
- вік 20 – 120 років (можна і більше)
- бажання дарувати позитивні емоції дітям.
Зареєструватися можна тут: https://cutt.ly/3eu6GVo.
Фото: «Крила надії»
Вероніка Рой