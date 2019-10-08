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Іван Попович дасть сольний концерт у Львові

Андрій Котенський

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Іван Попович до свята Покрови Пресвятої Богородиці дасть сольний концерт у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Глядачам зможуть насолодитися не не лише улюбленими хітами: «Розлук не Буде», «Васелина», «Золото Карпат», а й почути прем’єри нових пісень.

«Проникливий голос, потужна енергетика та любов до рідної землі все це поєднав у своїй творчості Іван Попович. В його піснях зібрана вся краса Карпат, а мелодійні композиції ніколи не залишають байдужими слухачів», – йдеться у повідомленні.

Пісні з репертуару Івана Поповича належать до Золотого фонду української естради. Легендарний виконавець залишається одним з найбільш яскравих та колоритних представників української естради і запрошує на свій концерт, який відбудеться 13 жовтня, об 16.00 у Центрі Довженка, що на Сихові.

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