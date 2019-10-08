Генеральний прокурор призначив своїм заступником викладача Львівського університету

Сьогодні, 8 жовтня, Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Трепака заступником Генерального прокурора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури України.

З 2015 до 2016 року Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ – був начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

У 2016 році він передав до Національного антикорупційного бюро «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів» – документи, які підтверджують незаконні виплати партією Януковича коштів деяким високопосадовцям.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року Трепак був професор кафедри Національної академії СБУ, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року працював доцентом кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Також Віктор Трепак відомий тим, що керував операцією з документування отримання хабаря і подальшого затримання голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича, який став відомий як «суддя-колядник».