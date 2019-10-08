ОСТАННІ НОВИНИ

Доба на Донбасі: ворог 27 разіів порушував режим тиші

Ольга Денисяка

|

Минулої доби, 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 13 обстрілів:
двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Опитного – зі стрілецької зброї;
чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;
поблизу Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог відкривав вогонь по наших позиціях14 разів:
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
поблизу Гладосового та Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм;
по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...