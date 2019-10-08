Доба на Донбасі: ворог 27 разіів порушував режим тиші

Минулої доби, 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 13 обстрілів:
двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Опитного – зі стрілецької зброї;
чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;
поблизу Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог відкривав вогонь по наших позиціях14 разів:
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
поблизу Гладосового та Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм;
по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
Ольга Денисяка