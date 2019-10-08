Доба на Донбасі: ворог 27 разіів порушував режим тиші

Минулої доби, 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 13 обстрілів:

двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Опитного – зі стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог відкривав вогонь по наших позиціях14 разів:

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Гладосового та Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм;

по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.