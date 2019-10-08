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До Дня захисника України та до свята Покрови у Львові виплатять матеріальну допомогу

Вероніка Рой

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З нагоди Дня захисника України, а також до свята Покрови Пресвятої Богородиці, місто виплатить учасникам бойових дій, які мають інвалідність, а також вдовам/вдівцям ветеранів УПА та вдовам/вдівцям політв’язнів, одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в міському управлінні соціального захисту, до Дня захисника України допомогу від міста нададуть 415 учасникам бойових дій, які отримали інвалідність І, ІІ чи ІІІ групи внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (ООС). Зокрема, допомогу отримають: учасники з інвалідністю І групи — 16 осіб по 1,5 тис грн; учасники з інвалідністю ІІ групи — 111 осіб по 1,5 тис грн; учасники з інвалідністю війни ІІІ групи — 288 осіб по 1 тис грн. Загальна сума цих виплат складе 478 500 грн.

Крім того, з нагоди відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, одноразову матеріальну допомогу отримають: вдови/вдівці ветеранів УПА — 66 осіб по 1 тис грн, та вдови/вдівці політв’язнів — 26 осіб по 1 тис грн. Загальна сума цих виплат складе 92 тис грн.

Загальна сума виплат — 570 500 грн.

Нагадаємо, що 14 жовтня в Україні святкують свято Покрови Пресвятої Богородиці та відзначають День Українського козацтва і День захисника України.

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