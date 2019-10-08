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Де у Львові, Винниках і Брюховичах сьогодні не буде світла: адреси

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 08 жовтня у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Львові буде вулиця Роксоляни,33а,33б,33/І.

З 9.00 год. до 17.00 год. вулиці: Липова Алея, 5, 7, 9, 11, 8а, 14, Айвазовського, 1, 1а-11, Музики, 3а-11а, б, 42, 42а-50, Бойчука, 45-51, 26, 28, Городоцька, 138-140, 211-219, Кузневича – всі, Краснянська.

З 9.00 год. до 17.00 год. без світла у місті Винники будуть вулиці: Хмельницького, Забава, Лесі Українки, Просвіти, Ринкок, Шевченка, Львівська, Злагоди.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт Брюховичі будуть вулиці: Арктична 1-21, 2-20, Далека, Листяний прїзд, Тиха, Проліскова, 7.

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