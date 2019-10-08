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Бійці батальйону «Львів» повернулися із зони ООС

Вероніка Рой

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Сьогодні, 8 жовтня, в порядку ротації на Львівщину повернулись бійці батальйону патрульної служби поліції спеціального призначення «Львів» Головного управління Національної поліції у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Під час останньої ротації у зоні проведення ООС батальйоном «Львів» командував заступник командира підрозділу майор поліції Василь Соломійчук. Вдома бійців батальйону зустрічали друзі, рідні, близькі та керівництво Нацполіції Львівщини.

Очільник поліції Львівщини полковник поліції Василь Віконський запевнив, що матеріально-технічне забезпечення батальйону «Львів» найближчим часом буде суттєво покращене, зокрема у підрозділ передадуть два автомобілі, на яких правоохоронці зможуть виїжджати на патрулювання, буде проведено ремонт у приміщеннях.

Додамо, що батальйон поліції особливого призначення «Львів» — добровольчий батальйон патрульної служби поліції особливого призначення, створений у квітні 2014 року у структурі ГУ МВС України у Львівській області.

Фото: поліція Львівщини

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