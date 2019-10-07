Завтра в частині Львова не буде води

Завтра в Мурованому та на кількох вулицях Шевченківського району Львова й Малехова не буде води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

Завтра, 8 жовтня, з 9.00 до 19.00 год буде припинено водопостачання у Шевченківський район Львова, обмежений вулицями Земельною та Мележа, у Малехів – на вул. Галицьку та Нову, а також у Муроване.

Водопостачання буде припинено, у зв’язку з плановими роботами із заміни аварійної ділянки водопроводу.