Якою буде погода на Львівщині завтра?

Цієї ночі на Львівщині очікуються заморозки, а вранці можливий туман. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

«Мінлива хмарність. Без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, вночі 2 – 5 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Вночі сильний заморозок 0 – 5°, вдень температура 7 – 12° тепла», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у найближчі дні в Україні очікуються сильні заморозки.

Додамо, що вчора гірськолижні вершини Драгобрата, Захара Беркута, Тростяна і Буковеля рясно засипало снігом.