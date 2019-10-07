Від сьогодні тролейбуси № 24, 25 та 31 курсують за новими маршрутами

Від сьогодні тролейбуси № 24, 25 та 31 курсують за відновленими маршрутами. Так, тролейбус № 24 курсує за маршрутом Шота Руставелі – Санта Барбара, тролейбус № 25 – за маршрутом Шота Руставелі – Автовокзал, а № 31 – Шота Руставелі – Сихівський цвинтар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на ЛКП «Львівелектротранс».

На маршруті № 24 їздять 6 вагонів, які курсуватимуть з інтервалом у 13 хвилин. Тролейбус № 25 у кількості 6 вагонів на маршруті курсуватимуть кожних 10 хвилин. Тролейбус № 31, що має 2 вагони на маршруті, їздитиме кожних 40 хвилин.

Маршрут тролейбуса № 24: Ш. Руставелі – Вагилевича – Львівводоканал – Водогінна – Керченська – Липова Алея – Дністерська – Бузкова – Фрезерний завод – Автостанція № 5 – ДБК – Зубрівська – Сихівська – Кавалерідзе – Центр Довженка – Сихівська РА – Коломийська – Санта Барбара (висадка) – Поліклініка № 4 – Центр Довженка – Кавалерідзе – Сихівська – Зубрівська – ДБК – Фрезерний завод – Бузкова – Дністерська – Липова Алея – Керченська – Водогінна – Львівводоканал – Вагилевича.

Маршрут тролейбуса № 25: Ш. Руставелі – Стрийський ринок – Академія сухопутних військ – Дитяча залізниця – Податкова – Автобусний завод – Стрийська-Наукова – Скорини – Гашека – Максимовича – Автовокзал – Максимовича – Гашека – Скорини – Стрийська-Наукова – Автобусний завод – Податкова – Дитяча залізниця – Академія сухопутних військ – Стрийський ринок – Ш. Руставелі.

Маршрут тролейбуса № 31: Ш. Руставелі – Вагилевича – Львівводоканал – Водогінна – Керченська – Липова Алея – Дністерська – Бузкова – Фрезерний завод – Автостанція № 5 – ДБК– Зубрівська – Сихівська – Старий Сихів – Станція Сихів – Пасіки Зубрицькі – Сихівський цвинтар – Пасіки Зубрицькі – Пульмонологічний центр – Пасіки Зубрицькі – Станція Сихів – Старий Сихів – Вулецька – Сихівська – Зубрівська – ДБК – Фрезерний завод – Бузкова – Липова Алея – Керченська – Водогінна – Львівводоканал – Вагилевича.