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В суботу львів’ян кличуть у LEM Station на унікальну постановку опери «Лючія ді Ламмермур»

Вероніка Рой

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Уперше 12 жовтня у Львові в LEM Station, що на вул. Вітовського, 57 (трамвайне депо) відбудеться унікальна постановка опери «Лючія ді Ламмермур» в українському перекладі Миколи Лукаша.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Оперу «Лючія ді Ламмермур» називають «перлиною» у творчості відомого італійського композитора  Ґаетано Доніцетті, адже вона є однією з найскладніших та найдраматичніших на оперній сцені. Сюжетом  опери є роман шотландського письменника Вальтера Скотта «Ламмермурська наречена», що був написаний на реальних подіях.

За розповіддю, молоду і красиву Лючію видають заміж обманом, в кульмінації наречена божеволіє. Віковий ценз постановки 12+

«Наша постановка є унікальною, бо  вперше за часи незалежності України опера виконується в українському перекладі геніального Миколи Лукаша. В ній задіяні талановиті молоді солісти, чия зіркова кар’єра лише набирає обертів. Красу партитури Доніцетті явить львівський оркестр під орудою Маргарити Гринивецької. У виставі поглиблено драматургію опери, увиразнено характери, і тепер це історія не лише про нещасливе кохання, а й про підступність, слабкодухість і шляхетність в жанрі епік-фентезі», – розповідає українська режисерка Юлія Журавкова.

Додамо, що таку постановку опери «Лючія ді Ламмермур» можна буде побачити лише єдиний раз.

Час події: 19:00 година. Місце: трамвайне депо (LEM Station, Д. Вітовського, 57).

Вхід вільний. 

Подія відбуватиметься у межах Лукаш Фест – унікального міжнародного фестивалю, присвяченому сторіччю з дня народження Миколи Лукаша (1919-1988) – одного з найталановитіших перекладачів ХХ сторіччя.

Фото: ЛОДА

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