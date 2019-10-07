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У Львові відбувся Форум національних товариств

Ольга Денисяка

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Вчора, 6 жовтня, стартував Форум національних товариств Львівщини «Разом в Незалежній Україні». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

В національних костюмах вулицями Львова з українськими прапорами та прапорами своєї етнічної батьківщини пройшли поляки, греки, грузини, вірмени, азербайджанці, болгари, білоруси, євреї, кримські татари, роми, німці, чехи та представники інших національностей, задекларувавши – «Україна єдина. Україна це ми».

Опісля на території Львівського палацу мистецтв відбувся святковий концерт за участю колективів національно-культурних товариств Львівщини.

Окрім цього, учасники форуму взяли участь у флеш-мобі «Україна єдина. Крим –це Україна».

Також, 10 жовтня, в межах Форуму, відбудеться науково-практична конференція «Міжкультурний та міжетнічний діалог у Львівській області: проблеми та перспективи», учасниками якої стануть науковці та студенти, що працюють над зазначеною темою.

Нагадаємо, що Форум національних товариств Львівщини відбувається вже вчетверте. Це майданчик для представлення культури й традицій представників різних національностей, що проживають у Львівській області, а також обговорення проблем міжетнічного та міжкультурного діалогу.

Фото: ЛОДА

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