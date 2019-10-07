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Цього тижня у школах Львова для старшокласників проведуть «Уроки мужності»

Ольга Денисяка

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Напередодні Дня захисника України в школах Львова проводять «Уроки мужності» для учнів 9−11 класів на тему «Година спілкування з воїнами АТО». Такі уроки відбуватимуться протягом 7−11 жовтня. Про це  Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України і виховання української молоді в дусі військових традицій українського народу, було організовано такі зустрічі старшокласників з воїнами АТО, які зараз є курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного», – коментують в управлінні освіти ЛМР.

У кожну школу завітають курсанти, які під час «Уроку мужності» розкажуть учням про бойові дії на сході України, про свій шлях у війську, про особисті характеристики, які допомагали їм не зламатись у важких умовах, і продемонструють на власному прикладі незламність духу українського воїна.

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