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Тернополянин намагався приховати від львівських митників контрабанду шкіряних гаманців

Ольга Денисяка

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Мешканець Тернопільщини намагався через пункт пропуску «Краковець – Корчова» незаконно ввезти в Україну 364 шкіряних гаманці. Про це Львівському порталу сьогодні, 7 жовтня, повідомили у пресслужбі ДФС Львівщини.

 

30-річний чоловік прибув у пункт пропуску «Краковець – Корчова», як водій мікроавтобуса з пасажирами. Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим намагався довести, що немає товарів для оподаткування.

Однак митники у багажному відділенні авто, серед особистих речей пасажирів, знайшли 364 шкіряні гаманці різних моделей виробництва Нідерландів.

Так громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролюю. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.

Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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