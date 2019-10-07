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Стали відомі лауреати Нобелівської премії в галузі медицини

Ольга Денисяка

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Нобелівська премія з медицини та фізіології присуджена групі науковців за відкриття способу реакції клітин на рівень кисню. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомив Нобелівський комітет.

 

Нобелівська премія за фізикологію чи медицину за 2019 рік присуджується спільно Вільяму Г. Каеліну-молодшому, серу Пітеру Дж. Раткліфу та Греггу Л. Семенце  «за їх відкриття про те, як клітини відчувають і пристосовуються до наявності кисню».

«Нобелівські лауреати цього року розкрили механізм одного з найбільш важливих адаптаційних процесів у житті. Вони заклали основу для нашого розуміння те, як рівень кисню впливає на клітинний метаболізм і фізіологічну функцію. Їх відкриття також проклали шлях до багатообіцяючим нових стратегій боротьби з анемією, раком і багатьма іншими захворюваннями», – йдеться в повідомленні.

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