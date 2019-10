Стали відомі лауреати Нобелівської премії в галузі медицини

Нобелівська премія з медицини та фізіології присуджена групі науковців за відкриття способу реакції клітин на рівень кисню. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомив Нобелівський комітет.

Нобелівська премія за фізикологію чи медицину за 2019 рік присуджується спільно Вільяму Г. Каеліну-молодшому, серу Пітеру Дж. Раткліфу та Греггу Л. Семенце «за їх відкриття про те, як клітини відчувають і пристосовуються до наявності кисню».

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019