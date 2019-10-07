Сьогодні стартує реєстрація на додаткове ЗНО в магістратуру

Від сьогодні, 7 жовтня до 15 жовтня включно, триватиме реєстрація на додаткову сесію єдиного вступного іспиту для вступу в магістратуру. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Спеціально організована сесія ЄВІ, яка відбудеться 05 листопада 2019 року, дозволить охочим скористатися шансом вступу до магістратури у 2019 році.

Реєстрація для участі в цій сесії триватиме з 7 до 15 жовтня (включно). Її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, до якого хоче вступати учасник випробування.

ВНЗ може обирати додаткові строки (в межах з 1 вересня до 30 листопада) прийому заяв і документів для вступу в магістратуру. Перш за все необхідно дізнатися, чи передбачено додатковий термін зарахування в обраному закладі вищої освіти.

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюється «Кабінет вступника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якого здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Вартість цієї сесії – 495 грн.

Сплату послуги з проведення спеціально організованої сесії необхідно здійснити скориставшись інформаційною сторінкою «Кабінет вступника ЄФВВ/ЄВІ».

Якщо протягом п’яти робочих днів із дня завершення реєстрації оплату цієї послуги не здійснено, реєстрація вступника для участі у спецсесії ЄВІ скасовується Українським центром (екзаменаційний листок такої особи вважається недійсним).