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В Соснівці під час пожежі у будинку рятувальники евакуювали шістьох людей

Вероніка Рой

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Вчора, 6 жовтня, у місті Соснівці, що у Сокальському районі Львівщини, на вул. 22 Січня о 22:53 сталася пожежа у п’ятиповерховому будинку сталася пожежа. Через задимлення рятувальники евакуювали шістьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

«Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вся сходова клітина була заповнена токсичними продуктами згорання, через що мешканці будинку не могли самостійно вийти із своїх помешкань. Не гаючи часу, вогнеборці в спеціальних апаратах захисту органів дихання приступили до проведення робіт із порятунку людей та ліквідації пожежі. Переглянувши всі квартири, рятувальники вивели із задимлених приміщень на свіже повітря 6 осіб», – повідомили рятувальники.

О 23:18 пожежу вдалось локалізувати, та о 23:28 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі в квартирі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС

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