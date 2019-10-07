На Золочівщині оштрафували 42-річного чоловіка, який напідпитку погрожував підірвати неіснуючу гранату

На Золочівщині поліцейські оштрафували 42-річного місцевого мешканця, який, будучи у нетверезому стані, погрожував підірвати неіснуючу гранату. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Згідно із повідомленням, 6 жовтня близько 16.00 до поліції надійшло повідомлення від мешканця Золочівського району про те, що він має при собі гранату та збирається її підірвати. Поліцейські за декілька хвилин прибули за вказаною адресою і виявили на місці події 42-річного громадянина, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння (2,5 проміле).

«Було з’ясовано, що чоловік здійснив завідомо неправдивий виклик поліції – жодних вибухонебезпечних предметів у нього не було. На мешканця Золочівщини складено адмінпротокол за завідомо неправдивий виклик спецслужб, за що передбачено накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – повідомляють правоохоронці.