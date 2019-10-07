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На Зеленій затримали чоловіка причетного до побиття та пограбування

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 8 жовтня, затримали злочинця, який на вулиці Зеленій у Львові, побив та пограбував двох чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Патрульні прибули на вулицю Зелену, де зі слів заявника двоє невідомих напали на нього та побили. Чоловік втратив свідомість, а коли отямився, то побачив, що нападники вже втікають.

«Патрульні побігли на вулицю Ольги Басараб, куди вказав потерпілий. Офіцери почули крики та побігли на звук. Двоє осіб, які підходили по орієнтуванні, наносили удари невідомому та щось в нього відбирали. Чоловіки побачили патрульних та почали втікати в різні сторони. Один з них почав викидати різні речі на землю. Патрульні його наздогнали та застосували фізичну силу і кайданки», – йдеться в повідомленні.

Другим потерпілим виявився іноземець, який розповів, що на нього напали та відібрали мобільний телефон і паспорт. Патрульні знайшли ці речі неподалік. Перший постраждалий також підтвердив, що саме цей чоловік напав на нього.

На місці працювали слідчі Личаківського відділу поліції.

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