На вихідних у Львові відбудеться міжнародний напівмарафон

Цими вихідними, 12−13 вересня, у Львові відбудеться міжнародний «Нова Пошта Напівмарафон» та спортивний фестиваль для школярів JuniorZ із Олександром Педаном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На півмарафоні будуть дистанції доступні кожному. Це 21 км для підготовлених, 10 км, 5 км і «Командна п’ятірка» – для знайомих з бігом, а також безкоштовні дистанції «Мій перший кілометр» – для початківців, 500 м та 100 м – для дітей до 12-ти та до 6-ти років відповідно. Усі фінішери отримають пам’ятну медаль. Старт всіх дистанцій – з проспекту Свободи, 15.

Організатори очікують понад 4000 учасників забігів – львів’яни, спортсмени з усієї України та з-закордону.

«Марафонський біг, що організовують саме центральними вулицями міст, набуває популярності в Україні та світі. Такий формат приваблює туристів, сприяє звільненню міст від транспорту, привертає увагу міщан до питання ведення здорового способу життя», – зазначають організатори.

У зв’язку з проведенням напівмарафону, частина вулиць міста будуть закритими для руху транспорту.

Програма:

Старт всіх дистанцій – з проспекту Свободи, 15

12 жовтня, субота

14:00 – розминка для дітей, учасників дистанції 100 м та послідовні старти забігів 100 м;

15:30 – розминка для дітей, учасників дистанції 500 м та послідовні старти забіги;

16:30 – нагородження переможців на дистанції 100 і 500 м.

13 жовтня, неділя

10:00 – старт напівмарафону, естафети;

10:10 – старт дистанції 10 км;

10:25 – старт дистанції 5 км і «Командна п’ятірка»;

12:30 – нагородження переможців у абсолютних та вікових категоріях;

13.00 – розминка учасників «Перший кілометр»;

13.10 – старт дистанції «Перший кілометр»;

13.30 – нагородження переможців дистанції «Перший кілометр».

Фото: ЛМР