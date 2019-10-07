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На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

Ольга Денисяка

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Впродовж минулої доби, 6 жовтня, російські збройні формування 25 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, а ще один –отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Найактивнішим противник був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД». Тут він здійснив 15 обстрілів неподалік Новотроїцького, Красногорівки, Павлополя, Авдіївки, Новогнатівки, Богданівки, Водяного, Березового, Пищевика та Новомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 10 обстрілів поблизу Новомихайлівки, Попасної, Золотого, Зайцевого, Луганського та Новолуганського.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

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