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Львівському «Охмадиту» передали медичне обладнання вартістю 10 мільйонів гривень

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 4 жовтня, Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» отримала гуманітарний вантаж, доставлений Міжнародним гуманітарним проєктом Support Hospitals in Ukraine – Підтримка лікарень України США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За словами завідувача консультативної поліклініки «Охмадит», координатора доставки вантажу Олени Березовської, вартість гуманітарної допомоги склала 10 мільйонів гривень.

Серед отриманого вантажу – коштовне медичне обладнання – монітори, транспортний кисневий концентратор, портативний ультразвуковий апарат, ЕКГ апарат, функціональні ліжка, спеціалізовані меблі, хірургічний розхідник та багато іншого.

Довідка

Проєкт Support Hospitals in Ukraine – Підтримка лікарень України США був започаткований влітку 2014 року – на початку АТО на Сході України в формі гуманітарної допомоги. З метою надання допомоги пораненим бійцям та цивільним.

Фото: Facebook-сторінка «Охматдиту»

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