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Львів’ян кличуть у театр Заньковецької на безкоштовний концерт японських музикантів

Вероніка Рой

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У театрі імені Марії Заньковецької 22 жовтня львів’яни відбудеться безкоштовний Концерт японської музики. На запрошення Посольства Японії в Україні у Львів вперше завітають японські музиканти Акіхіто Обама та Такуя Танігучі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Обидва артисти — виконавці зі світовим ім’ям. Вони, як і інструменти, на яких вони грають, — зовсім різні, але схожі у прагненні до популяризації японської музики у світі», — зазначають організатори.

У залі Національного театру ім. Марії Заньковецької у виконанні Такуя Танігучі прозвучать потужні звуки японських барабанів тайко. Виконавець відомий в Японії та за її межами своїми несподіваними колабораціями з джазовими музикантами та оркестрами, а сам, крім основної діяльності, пробував свої сили у ролі керівника музичного колективу та навіть актора японського театру Но. Артист привозить з собою до України не 1, а одразу декілька інструментів, найбільший з яких важить близько 100 кілограмів.

Акіхіто Обама представить львів’янам унікальний інструмент — японську флейту шякухачі. Звуки цієї стародавньої бамбукової флейти можна порівняти з мелодією вітра — вона занурює слухачів у неймовірні японські пейзажі та дозволяє відчути єднання з природою. Акіхіто Обама поєднує концертно-фестивальну діяльність по всьому світу зі створенням авторської музики та співпрацею з відомими колективами. Він багато експериментує та постійно вдосконалює свої вміння — саме це дозволило йому переступити через традиційні бар’єри та винайти своє власне унікальне звучання, яке нарешті почують і в Україні.

Концерт відбудеться о 19.00. Вхід безкоштовний за запрошеннями. Запрошення можна отримати у касі театру.

 

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