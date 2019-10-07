Кубок Львова з волейболу поїхав до Польщі

Переможцем міжнародного турніру «Відкритий Кубок Львова з волейболу», який відбувся у Львові цими вихідними, стала польська команда «Церрад Енеа Чарни Радом» з Радома. Волейболісти з Польщі обіграли в останньому матчі турецьких суперників «Галатасарай» – 3:0. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

Напередодні «Церрад Енеа Чарни Радом» також вибороли перемогу у «Барком-Кажани» та у ВК «Ресовія». Обидва матчі завершилися із рахунком 3:1. Тож сьомий Кубок Львова з волейболу вирушив до Польщі. Срібними призерами турніру стала турецька «Галатасарай». Третє місце посіли гравці польської ВК «Ресовія».

Хоч і Кубок лишився не у Львові, організатори змагань, львівська команда «Барком-Кажани», кажуть, що основне завдання турніру – виконано: команда провела серйозне тренування напередодні старту нового волейбольного сезону у Суперлізі. «В останньому матчі із «Ресовією» грали значно краще. Боролись у кожній партії, мали шанс. За ці три дні добре, що впіймали ритм гри. Не вистачає стабільності. Поки маємо хороші шанси отримати м’ячі, але часто приймаємо неправильні рішення. Загалом, граємо краще. Але рівнем поки відрізняємось від «Ресовії». Інформації багато. Будемо повертатись в зал і працювати», – підсумував гру «кажанів» головний тренер команди Угіс Крастіньш.

За його словами, такі турніри як «Відкритий Кубок Львова з волейболу» просто необхідні. Адже саме вони допомагають розвинути український спорт та підвищити якість гри наших волейболістів. «Хороший турнір. Дуже хорошого рівня. Я дуже радий, що ці команди нас підтримують і приїжджають до нас грати. Я вважаю, що ми вже близькі до рівня цих команд. Турнір це підтвердив. Нам залишилось трішки в себе повірити і все буде добре. Що здивувало, велика кількість глядачів у залі. Це дуже приємно і важливо для нас», – резюмував Угіс Крастіньш.

Нагадаємо. Торік Кубок Львова з волейболу також поїхав до Польщі. Тоді переможцем міжнародного турніру «Відкритий Кубок Львова з волейболу» стала ВК «Ресовія».