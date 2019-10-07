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Гандболістки з «Галичанки» впевнено лідирують у Суперлізі

Соломія Головіна

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Днями львівська «Галичанка» здобула чергові перемоги у чемпіонаті України сезону 2019/2020 серед жіночих команд гандбольної Суперліги, двічі обігравши у домашніх матчах миколаївський «Реал». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

 

Команди зустрічалися 4 та 5 жовтня в межах третього туру.

Перший матч вийшов напруженим та бойовим. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і закінчився з мінімальною перевагою господарок 14:13. Зберігалася інтрига й на початку другого тайму: на 40-й хвилині матчу – паритет у рахунку – 20:20. Проте у наступні 10 хвилин гандболістки «Галичанки» забили шість голів, «Реалу» – лише один – 26:21 (50-а хв.). Відіграти відставання попри всі намагання підопічним Наталії Пархоменко не вдалося. Матч так і завершився з п’ятиочковою перевагою господарок – 34:29. Найрезультативнішою гравчинею стала капітан Наталія Савчин, на рахунку якої 12 голів.

Перемогла «Галичанка» і наступного дня з різницею у 20 м’ячів. Попри бадьорий початок «Реал»  не подужав чинного чемпіона України. У цьому матчі рахунок відкрили гості,  повели у ньому і вже на 11-й хвилині гри випереджали «Галичанку» на 3 м’ячі – 3:6. Встановити паритет господаркам вдалося на 17-й хвилині 7:7. Відтак «Галичанка» стрімко пішла вперед, забивши до кінця першого тайму ще 11 м’ячів, натомість «Реалу» вдалося вразити ворота суперника лише чотири рази. Отож, на перерву команди відправились за комфортної переваги господарок 18:11. У другому таймі «Реал» не зміг нічого протиставити «Галичанці»: львів’янки забили ще 22 м’ячі, миколаївки – лише 9, і гра закінчилася з рахунком 40:20.

Нагадаємо, що у попередніх двох турах «Галичанка» здолала «Жіночу збірну команду Києва – «Спартак» Київ» (36:17 та 49:12) та херсонську «Дніпрянку» (29:21 та 30:20).

За підсумками трьох турів львів’янки очолили турнірну таблицю Суперліги, ставши єдиною командою, яка не зазнала поразок.

Фото: Роман Породко

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