Українці вийшли на мітинги «проти капітуляції»

На Майдані Незалежності у Києві влаштували віче проти так званої «формули Штайнмаєра» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники акції протестують проти «капітуляції». Про це повідомляє Hromadske.

Близько декількох тисяч зібралися на Майдані біля сцени, на якій зокрема написано «Рух опору капітуляції». Саме сторінка з такою назвою у Facebook анонсувала віче.

Віче «Ні капітуляції» на Майдані Незалежності у Києві, 6 жовтня 2019 року

Так, учасники акції вимагають:

Заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини та Луганщини чи будь-яких інших регіонів України.

Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР».

Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.

Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території окупованого Донбасу.

Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території так званих «ДНР» і «ЛНР» до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.

Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин.

Із закликом «Ні капітуляції!» також вийшли львів’яни. Людей скликали у мережі координатори спільноти Євромайдан Львів.

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Близько тисячі людей зібралося біля пам’ятника Тарасові Шевченку на віче. Серед городян також присутні представники кількох політичних партій, Студенське братство та Комітет майдану Львівщини.

Подібні акції відбуваються в інших містах України. Зокрема у Харкові на віче на центральну площу міста вийшли близько ста людей.

У Кременчуці акція відбувається біля стели «Герої Небесної сотні».

Як відомо, 1 жовтня 2019-го президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна погоджується на «формулу Штайнмаєра».

«Формула» дуже коротка і передбачає лише, що окупована частина Донбасу має отримати тимчасовий особливий статус у день проведення на цих територіях місцевих виборів. Якщо ОБСЄ визнає ці вибори демократичними, Верховна Рада має закріпити цей особливий статус на постійній основі.

Про виведення військ та контроль з боку України за кордоном до виборів у формулі не йдеться.